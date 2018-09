'Aantal jeugdbendes gehalveerd'

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat er in 2009 nog 1760 hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen actief waren. Eind vorig jaar was dit aantal gedaald met meer dan de helft tot 764.

Minister Opstelten is tevreden. „De aanpak is succesvol, dat blijkt.” Hij wil de bestrijding op deze manier voortzetten „want het werkt”. De aanpak van deze jeugdbendes is en blijft een prioriteit van dit kabinet, voegt hij eraan toe.

School, zorg en werk

Sinds 2009 worden deze drie probleemgroepen in kaart gebracht. Het aantal hinderlijke jeugdgroepen daalde sindsdien van 1.341 naar 536 (-60 procent), het aantal overlastgevende jeugdgroepen van 327 naar 183 (-44 procent) en het aantal criminele jeugdgroepen van 92 naar 45 (-51 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat een strafrechtelijke aanpak gecombineerd met zorg en begeleiding, waarbij ook andere familieleden betrokken worden, het beste werkt. Opstelten wil de aanpak verder verbeteren door school, zorg en werk er beter bij te betrekken.