Moordenaar van Jules Odekerken na 17 jaar opgepakt

Odekerken werd in november 2003 op gruwelijke wijze om het leven gebracht voor de poort van zijn woning in de Thaise badplaats Pattaya. Hij werd gestoken met messen en zijn verminkte lichaam werd gedumpt op een vuilnisbelt.

De politie had zijn Thaise vrouw, haar broer en haar minnaar vrijwel meteen in het vizier als verdachten. Maar minnaar Anuphong S. kwam op borgtocht vrij en sloeg op de vlucht. Hij was als lokale politicus invloedrijk, en de familie van Odekerken vreesde dat de zaak in de doofpot zou belanden.

Anuphong S., de Thaise moordenaar van de Brabantse zakenman Jules Odekerken bekent voor de pers nogmaals schuld aan zijn gruweldaad. Ⓒ De Telegraaf

Anuphong S. werd uiteindelijk in 2007 bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. De rechtbank achtte bewezen dat hij samen met de broer van Odekerken’s vrouw verantwoordelijk is voor de moord. De broer had dat ook bekend en zijn doodstraf werd omgezet in levenslang.

Odekerken’s vrouw Marisa P. werd veroordeeld tot levenslang en zit achter de tralies. In de ogen van de familie is zij de kwade genius achter de moord.

Police Major General Jirabhop Bhuridej van de Thaise Crime Suppression Division (CSD) tijdens de persconferentie. Ⓒ De Telegraaf

„Het was een complexe zaak”, antwoordde Police Major General Jirabhop Bhuridej van de Thaise Crime Suppression Division (CSD), vergelijkbaar met onze nationale recherche, vanochtend op een persconferentie in Bangkok op de vraag waarom het al die jaren heeft geduurd voordat de dader werd gevonden.

Aan het einde van de persconferentie werd de moordenaar aan de aanwezige media getoond. Hij bekende daar zelf nogmaals schuld aan zijn gruweldaad.