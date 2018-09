Opnieuw verlaat politicus Wilders

Een paar uur na de toespraak met de vraag aan de PVV-achterban of het aantal Marokkanen meer of minder moest worden, zegt Brands een gesprek te hebben opgevangen tussen de partijleider en de Haagse lijsttrekker Léon de Jong. Daaruit maakt hij op dat het ’minder, minder, minder’ een bewuste actie was om de PVV in de Haagse gemeenteraad in de oppositiebanken te houden. „Ik heb hem tegen Léon horen zeggen: als je nou nog uitgenodigd wordt, denk ik dat je niet eens koffie aangeboden krijgt.”

Brands: „Ik twijfel er niet aan dat hij daarmee doelde op de collegeonderhandelingen. Op basis van deze opmerking concludeer ik dat onze voorman van de PVV gecontroleerde oppositie maakt.”

PVV-leider Geert Wilders laat in een reactie weten dat die bewering „onzin en onwaar” is. Hij heeft de bewuste zin „niet gezegd”. Volgens een woordvoerder van de partij is de politiek van de PVV er juist op gericht om wel in de coalitie te komen. Een reactie op het opstappen van Brands wilde Wilders niet geven.

Conflict

Brands was in de afgelopen weken in conflict met zichzelf voor hij zijn besluit nam. „Maar ik kan niet leven in een leugen. Nu blijkt dat de man die de PVV heeft opgericht, er kennelijk niet aan moet denken dat diezelfde partij ook maar iets te zeggen krijgt”, vertelt de politicus, die zijn zetel in de Staten behoudt.

Hij zegt: „Het is allemaal voor niets geweest. Niet omdat het ontbreekt aan de mensen die zich vol overgave inzetten, maar omdat de man die ons voor zou moeten gaan in die strijd die inspanningen doelbewust saboteert.”

Brands, die ook eerste opvolger is voor een raadszetel in Den Haag: „Nederlanders, zeker die toch al het gevoel hebben dat de politiek hun zorgen niet serieus neemt, verdienen het vertegenwoordigd te worden door integere politici die hun programma ook echt willen uitvoeren.”

Een overzicht van de PVV'ers die sinds de uitspraak van Wilders opstapten.

dinsdag 6 mei:

- Bart Brands (Provinciale Statenlid Zuid-Holland)

woensdag 23 april:

- Stephan Jansen (Provinciale Statenlid Zuid-Holland en beleidsmedewerker)

woensdag 26 maart:

- Gerben Laagland (Provinciale Statenlid Flevoland)

maandag 24 maart:

- Henk Scherer (Provinciale Statenlid Utrecht)

- Daniël ter Haar (Provinciale Statenlid Gelderland)

zaterdag 22 maart:

- Otto van der Galiën (Provinciale Statenlid en fractievoorzitter PVV-Friesland)

- Pieter Buisman (Provinciale Statenlid PVV-Friesland)

vrijdag 21 maart:

- Joram van Klaveren (Tweede Kamerlid)

- Chris van der Helm (Gemeenteraadslid Den Haag)

- Laurence Stassen (PVV-leider Europese Parlement)

donderdag 20 maart:

- Roland van Vliet (Tweede Kamerlid)