Man (57) die overleed na mishandeling Deventer was kermisexploitant: ’Nieuws is nog niet echt geland’

De kermisman reed zondagavond in zijn vrachtwagen met daarachter een grijpautomaat-attractie weg van de kermis in Raalte. „Hij stak nog zijn duim naar me op en ik deed hetzelfde in zijn richting”, vertelt Michael Ordelman, eigenaar van de betreffende kermisattractie. „Hij bracht mijn wagen weg als een vriendendienst, dat deed ie al jaren af en toe voor me.”

Op de N348 tussen Deventer en Apeldoorn ging het rond 21.30 uur mis. Ooggetuigen zagen de chauffeur verwikkeld in een opstootje met wegwerkers, die rond dat tijdstip de afslag richting de A1 aan het afsluiten waren. De man zou na een fysieke aanvaring naar achteren zijn gevallen. Hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet deren.

’Onenigheid bij een wegafzetting’

De politie en het OM kunnen nog niet veel zeggen, behalve dat het gaat om ’onenigheid bij een wegafzetting’ en dat het onderzoek loopt naar de exacte aanleiding. Uren na de eerste berichtgeving werden twee mannen aangehouden voor mogelijke mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Rossum en een 52-jarige man uit Hengelo. „Hun rol met betrekking tot het overlijden wordt nader onderzocht”, aldus de politie, die aan getuigen vraagt om zich te melden.

De kermisbranche reageert geschokt op het overlijden van ’hun’ Willem, die tientallen jaren rondliep in de kermiswereld en ook zijn eigen attracties en kramen bezat. In Dieren verkocht hij de afgelopen jaren oliebollen. „Het is echt een tragedie en het nieuws is nog niet echt geland”, vertelt Ordelman, die een dag later gewoon weer aan het werk is op de kermis in Raalte.

„Vanaf een uur of 11 ’s avonds stond mijn telefoon roodgloeiend. Ik ben met een rotgang naar de plek gereden. Eerst dachten we dat hij een hartaanval achter het stuur had, maar toen werd het gebied aangewezen als plaats delict en kwam het verhaal over mogelijke mishandeling. Ik vrees voor een domme fout van beide kanten.”

Honderd vragen

Willem laat twee dochters een vrouw achter. „Hij was echt een harde werker, altijd al geweest. Tegelijkertijd was zijn gezondheid niet super, toch bleef hij doorroken. Maar wat is het onwerkelijk dat gisteren de laatste keer is dat we elkaar zullen zien. Hij was echt een vriend”, besluit Ordelman.

Kermisbedrijfsbond BOVAK onthoudt zich vooralsnog van verdere reactie. „De familie heeft nog niet eens afscheid kunnen nemen van hun vader en man. Bovendien zitten ze nog met honderd vragen”, zegt voorzitter Atze Lubach.