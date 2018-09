Schietpartij in veteranenziekenhuis VS

Het gebouw werd geevacueerd nadat in eerste instantie leek alsof de schutter in het wilde weg was gaan schieten. De politie meldt echter dat de schutter gericht op zoek was naar iemand. Naar wie de schutter op zoek was is nog onduidelijk.

Zeker een persoon is gewond geraakt bij de schietpartij, maar er is geen sprake van een levensbedreigende situatie.