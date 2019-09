’Ik had je ook dood kunnen schieten’

Dat schreef een van de drie agenten die voorkwam dat Jawed S. (20) nog meer geweld zou gebruiken in het Centraal Station van Amsterdam, op 31 augustus 2018. S. stak toen twee Amerikanen neer en verwondde hen ernstig, volgens justitie met terroristische motieven. De politie schakelde hem direct daarop uit door hem neer te schieten. De agent maakte dinsdag gebruik van zijn spreekrecht als slachtoffer, in het kader van het strafproces tegen S.

De betrokken agent heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen als gevolg van het heftige incident. „Het beeld van het insteken op beide slachtoffers stond op mijn netvlies gebrand. Ongewild kreeg ik de beelden terug. Ik had niet de controle over het incident, het incident had controle over mij.”

In zijn verklaring noemde de agent S. onder meer een „klootzak”, een „sukkel” en een „zielig figuur”, over wie hij hoopt dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zit. „Wat een laffe daad. Moge God jou verdoemen voor wat je hebt gedaan.”

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de tweede zittingsdag in de beveiligde rechtbank in Osdorp en doet live verslag.