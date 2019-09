OM eist 25 jaar cel tegen Jawed S. voor aanslag Amsterdam CS

Justitie zegt dat Jawed dagenlang heeft nagedacht over zijn daad. Daarom spreekt de aanklager van moord met voorbedachte rade, geen doodslag. S., Afghaan van geboorte, heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord.

Onder meer het volslagen gebrek aan berouw en zijn bereidheid opnieuw toe te slaan maakt deze eis - bijna het maximum - volgens het OM noodzakelijk. „S. zal doorgaan met het toepassen van geweld tegen onschuldige mensen”, aldus de officier van justitie. „De maatschappij moet maximaal tegen hem worden beschermd.” De verdachte is volgens het OM volledig toerekeningsvatbaar.

Bekijk ook: Schokkende beelden aanslag CS in rechtszaal

De agent maakte dinsdag gebruik van zijn spreekrecht als slachtoffer. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen. „Het beeld van het insteken op beide slachtoffers stond op mijn netvlies gebrand. Ongewild kreeg ik de beelden terug. Ik had niet de controle over het incident, het incident had controle over mij.”

In zijn verklaring noemde de agent S. onder meer een „klootzak”, een „sukkel” en een „zielig figuur”, over wie hij hoopt dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zit. „Wat een laffe daad. Moge God jou verdoemen voor wat je hebt gedaan.”

Paar maanden getrouwd

Ook Jaweds slachtoffers kwamen aan het woord. Ze denken dat Jaweds aandacht werd getrokken door de Amerikaanse vlag op hun koffers. „We waren pas een paar maanden getrouwd”, zei de vrouw van een van de twee slachtoffers, „en hadden nooit gedacht dat we met zo’n tragedie geconfronteerd zouden worden. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik jou de mensen zag steken waar ik van hou. Ik probeerde mijn man te verdedigen maar had alleen een waterfles als wapen. Ik keek in je ogen en zag dat je doodsbang was, niet boos. Je leek zo zwak, als een klein varkentje. Niet klaar om te sterven.”

Haar man heeft een dwarslaesie opgelopen door de messteek in zijn rug. „Als je hem een kans had gegeven om te vechten, had je geen kans gehad om hier vandaag te staan. Mijn man en ik blijven maar ellende ondervinden. Hij is aan bed gebonden, heeft posttraumatische stressstoornis en lijdt aan chronische zenuwpijn, dat is voor mij moeilijk aan te zien omdat ik er helemaal niets aan kan doen.”

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de tweede zittingsdag in de beveiligde rechtbank in Osdorp en doet live verslag.