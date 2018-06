'Helm voor baby met plat hoofd werkt niet'

Tot deze conclusie komt onderzoeker Renske van Wijk van de Universiteit van Twente. Haar bevindingen verschenen in het British Medical Journal.

In Nederland wordt bij een op de vijf baby’s in de eerste levensmaanden schedelvervorming vastgesteld. Dit kan ontstaan doordat de schedel van een baby nog relatief zacht is en het hoofd snel groeit, maar ook omdat een baby veel op de rug ligt. De vervorming van de schedel wordt tegengegaan door een baby vanaf vijf of zes maanden oud 23 uur per dag een helm te laten dragen tot hij een jaar oud is.

Vergoed

Deze (cosmetische) behandeling werd tot begin 2013 vanuit de basisziektekostenverzekering vergoed, terwijl de effecten van een helmbehandeling nooit goed zijn onderzocht.

Uit het onderzoek van Van Wijk blijkt nu dat de helmbehandeling helemaal niet effectiever is dan het afwachten van het natuurlijk herstel. Daar komt bij dat de behandeling duur is, vaak leidt tot meerdere bijwerkingen, zoals huidirritatie en overmatig zweten, en een belemmering vormt bij het knuffelen.

Op grond van haar onderzoeksresultaten raadt Van Wijk de behandeling met het helmpje af voor baby's met een matige tot ernstige schedelvervorming