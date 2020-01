Vernielingen bij Haga Lyceum

Dat laat directeur-bestuurder Soner Atasoy weten. De vernielingen worden bevestigd door de politie. Ook zijn er bloedsporen in het pand aangetroffen. Er is aangifte gedaan en de politie is ter plaatse geweest om de schade op te nemen.

Volgens de bestuurder van de moslimschool gingen vanmorgen alle alarmbellen rinkelen toen er meldingen kwamen van vernielingen.

Over de mogelijke dader of daders is nog niets bekend.

De school kwam vorig jaar in opspraak nadat de AIVD onder meer had gemeld dat het bestuur zou optrekken met mensen in extremistische kringen. Het schoolbestuur weerspreekt deze beschuldigingen in alle toonaarden.

