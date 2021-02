Oxford: AstraZeneca-vaccin werkt ook tegen Britse variant

Binnenland

CBS: dodental tweede coronagolf circa 2500 in vijf weken

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeggen dat in de eerste vijf weken van de tweede coronagolf 2482 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is ruim 70 procent meer dan het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen dat het RIVM heeft ...