Oxford: Astrazeneca vaccin werkt ook tegen Britse variant

Buitenland

Russisch vaccin Sputnik V door derde testfase: bijna 92% effectief

Het Russische coronavaccin Sputnik V is voor bijna 92 procent effectief in het beschermen tegen de ziekte. Dat blijkt uit een publicatie in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet. Ook zijn er geen ernstige bijwerkingen.