Werkgevers in de bres voor Europa

Volgens Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, spreken politici zich niet duidelijk genoeg uit over Europa. Er wordt vooral kritiek geuit. „Er wordt zelfs gesproken over de vraag of we misschien uit Europa moeten. Maar Europa zorgt voor banen, we verdienen ons geld dankzij Europa.”

Om de kiezers bekend te maken met Europa-vriendelijke partijen, hebben de drie werkgeversbonden ook een eigen stemwijzer opgezet. In de laatste dagen voor de verkiezingsdatum zullen ze verder met tv-spotjes gaan uitleggen hoe belangrijk Europa is.