De stoet was in verband met dodenherdenking op weg naar Plein 1940, toen de man vanuit zijn huis aan de Keizerstraat het armgebaar maakte. De man is aangehouden voor belediging.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik