Griepepidemie lijkt teruggekeerd

Veel mensen in het noorden van het land meldden zich met griepverschijnselen.

ROTTERDAM - In Nederland is weer sprake van een griepepidemie. Volgens de nieuwste cijfers van het Nationaal Influenza Centrum (NIC) meldden zich vorige week 11,5 patiënten per 10.000 inwoners bij de huisarts met griepverschijnselen. Een week eerder waren dat er 10 per 10.000.