Bestorming politiebureau Parijs: minister wijst naar ’kleine drugsdealers’

Het ging om een politiebureau in Champigny-sur-Marne ten zuidoosten van de Franse hoofdstad. Op video’s op internet is te zien hoe de ramen van het bureau aan diggelen zijn geslagen en hoe er met vuurwerk wordt gegooid.

De autoriteiten melden dat twee agenten die buiten stonden te roken de aanvallers kort voor middernacht zagen naderen. De politiemensen wisten zich nog net te barricaderen in het gebouw. Dat is vervolgens beschoten met zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.

De burgemeester van Champigny sprak over een georganiseerde aanval die iets te maken zou hebben met een incident met een scooter. Inwoners van de plaats geven de politie daar de schuld van. Volgens hem was het al een paar dagen gespannen door mensen die met de politie op de vuist wilden.

’Dealers’

De politie heeft niets bekendgemaakt over de identiteit van de aanvallers. Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin deed dat wel. Hij reageerde boos en schreef op Twitter dat „deze kleine dealers niemand bang maken en ons werk tegen drugscriminaliteit niet zullen ontmoedigen.”

Het is niet de eerste keer dat het politiebureau is aangevallen. Het gebouw is in april ook al beschoten met vuurwerk. „Maar dat waren gewoon jongeren die zich misdroegen tijdens de lockdown”, zei burgemeester Laurent Jeanne. „Dit was iets totaal anders. Ze wilden deze twee agenten echt iets aandoen.”

Politiemensen zijn in de voorsteden van Parijs vaker het doelwit van geweld. Twee agenten zijn afgelopen woensdag neergeschoten met hun eigen dienstwapens. Vakbond Unite SGP zei dat het jongste voorval laat zien dat politiemensen zelfs voor de deur van hun eigen politiebureau niet meer veilig zijn.