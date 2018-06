Supporters Roda en Fortuna op de vuist

Supportersbussen van Roda JC werden rond middernacht aan de kant gezet, nadat het tot confrontaties was gekomen met Fortuna Sittard-fans. De fans kwamen terug uit Deventer waar Roda JC eerder op de avond een wedstrijd speelde en uit de eredivisie degradeerde. Wat er verder precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen.

Volgens lokale media hadden aanhangers van Fortuna spandoeken opgehangen met beledigende teksten over Roda. Ook hadden ze fakkels bij zich. De Roda-supporters voelden zich uitgedaagd en stapten uit de bussen om de confrontatie aan te gaan.

Rond half 1 's nachts was alles onder controle en konden de bussen onder politiebegeleiding weer doorrijden richting Kerkrade.

Roda JC degradeerde zaterdag uit de eredivisie. Het is de eerste keer in de clubhistorie dat de Limburgse ploeg uit de eredivisie verdwijnt. De voetbalclub speelde sinds de promotie in 1973 altijd op het hoogste niveau.