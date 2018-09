Marco Borsato bouwt feestje op Curaçao

Nog nazwetend hangt Borsato na afloop aan de telefoon. Hij klinkt levendig, maar bekent: ,,Man ik ben helemaal lek! Ik ben denk ik wel anderhalve liter vocht kwijtgeraakt in die ruim twee uur dat we hebben staan spelen. Maar wat was het fantastisch! Er stonden zo'n vijfduizend mensen op de kade van de Kleine Werf, waarvan 1400 speciaal overgekomen uit Nederland. Het was lekker in de hitte hier met dat bekende briesje en uitzicht op de Pondjesbrug. Te gek gewoon!"

Duizend spiegels

Borsato zong nummers van zijn laatste album Duizend spiegels, maar ook veel van zijn klassiekers. Daarbij werd hij bijgestaan door zijn eigen band, The Voice of Holland-winnares Julia van der Toorn, achtergrondzangeres Marieke Dollekamp en percussioniste Sandra Sahupala, die Ali B verving als rapper in Wat zou je doen.

Jada

Dochter Jada zong mee tijdens Samen voor altijd. ,,De kers op de taart", aldus haar trots papa. ,,Een echt optreden voor haar, wat mij natuurlijk intens gelukkig maakt." Het paste de week die Marco en zijn team beleefden op het eiland perfect. ,,Ik had mijn band mee, de vrouwen, eventueel kinderen. We hebben lekker kunnen duiken, eten en aan het strand zitten. Echt quality time", vindt hij.

Routine

Eén ding weet Borsato daarom nu al zeker: ,,Het duurt niet weer tien jaar voor ik hier terugkeer." Want hoe leuk ook, hij blijft niet te lang naborrelen op het eiland. Morgen vliegt de zanger alweer terug naar Nederland: ,,De tour gaat gewoon verder en dat is natuurlijk óók lekker. Ik prijs me gelukkig dat wat wij nu doen voor niemand van ons routine is."