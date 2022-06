’Voormalig beveiliger van nucleaire koffer Russische president doodgeschoten’

Het is nog onduidelijk of de 53-jarige Zimin de hand aan zichzelf heeft geslagen of door iemand anders door het hoofd is geschoten in zijn keuken in een appartement in Krasnogorsk. De broer van het slachtoffer bevond zich in de badkamer toen er geschoten werd. Bij het lichaam van de kolonel werd een Russisch IZH-79-9TM pistool gevonden, ook bekend als de Makarych. Zijn vrouw is medicus en zou van huis zijn geweest om gewonde soldaten uit het oorlogsgebied in Oekraïne op te lappen.

Zimin werd verdacht van corruptie na promotie binnen de Russische douane, meldt de Moskovskij Komsomolets, een dagblad in Moskou. Hij was gestopt bij de veiligheidsdiensten en droeg voorheen de geheime koffer met nucleaire codes voor Boris Jeltsin, die van 1991 tot 1999 president was. Aangenomen wordt dat in die meest beveiligde koffer van Moskou een van de sleutels zit om de nucleaire (raket)systemen van Rusland mee te activeren. Dat gaat, opvallend genoeg, niet met een rode maar witte knop. De code kan nooit door een enkeling worden ingevoerd; volgens Russische media zijn er zeker drie van zulke koffers.

De ietwat mysterieuze Zimin, over wie verder weinig bekend is, werkte ook voor huidig president Vladimir Poetin. Maar wat voor functie hij onder hem uitvoerde is niet duidelijk.