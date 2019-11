Zwaargewonde bij steekpartij in Almere

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ALMERE - Een nog onbekend persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de E. F. van den Banweg in Almere. Omstanders zagen rond 02.15 uur iemand met verwondingen op straat liggen en schakelden de politie in.