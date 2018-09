Rusland blij met vrijlating OVSE-leden

Beiden zijn van mening dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa belangrijk is voor de uitvoering van het akkoord dat vorige maand in Genève is bereikt. Dat akkoord moet leiden tot de-escalatie in het Oost-Europese land.

Ook de Amerikaanse minister John Kerry van Buitenlandse Zaken is tevreden over de vrijlating, liet hij zaterdag weten in een telefonisch onderhoud met Lavrov. Lavrov hamerde er bij Kerry op dat de Verenigde Staten Kiev ervan moet overtuigen de militaire operaties stop te zetten.

De Duitse minister Frank-Walter Steinmeier van Buitenlandse Zaken zei zeer tevreden te zijn met het werk van de onderhandelaar Vladimir Loekin, die door Rusland naar Slovjansk was gestuurd. Hij sprak zijn erkenning uit voor de „persoonlijke inzet” van Loekin. Volgens Steinmeier was de vrijlating het resultaat van „hard diplomatiek werk van velen”, aldus de minister volgens de omroep ARD.