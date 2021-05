Spoetnik spuwt vuur op Twitter na kritiek op Russisch vaccin

Buitenland

Navalny-aanhangers overal in Rusland de straat op

Aanhangers van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn woensdagavond in Rusland de straat opgegaan om te protesteren tegen de behandeling van de bekende Kremlin-criticus. De betogingen breidden zich vanuit het oosten, waar het uren later is, geleidelijk over het hele land uit....