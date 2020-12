De Jonge: scholen ook dicht om ouders thuis te laten werken

Als ouders kinderen naar school brengen, is dat toch weer een moment van contact, legt De Jonge uit. En het kabinet wil juist alle contactmomenten zoveel mogelijk beperken. „En we hebben ook geleerd uit de eerste golf, waar de scholen ook gesloten waren, dat het feit dat het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, ook helpt dat ouders zich beter houden aan een ander advies, namelijk: werk zoveel mogelijk thuis”, voegt de bewindsman toe. „En dat laatste gaat niet erg best de afgelopen tijd. Want we zien namelijk dat veel te veel mensen toch naar het werk gaan.”

Er wordt volgens hem nog niet genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat mensen vanuit huis blijven werken, waar mogelijk. De Jonge lichtte later bij het RTL-programma Beau toe dat bedrijven wat hem betreft niet genoeg doen om te voorkomen dat werknemers naar kantoor komen. „Het bedrijfsleven moet bij zichzelf te rade gaan wat ze nog kunnen doen.” Het kabinet kijkt nog naar verdere maatregelen om bedrijven hiertoe aan te zetten, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, vindt de bewindsman.