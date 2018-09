Afghanen vrezen 2100 doden landverschuivingen

De aardverschuivingen troffen vrijdagochtend het dorp Ab-e-Barik in de provincie Badakhshan. Vrijdag is in Afghanistan een vrije dag. Daarom waren veel mensen thuis.

De eerste aardverschuiving trof onder meer een bruiloftsfeest, zei de gouverneur van het gebied. Daarbij vielen 250 doden. Ongeveer 300 woningen werden verwoest. Honderden mensen kwamen te hulp om de slachtoffers uit te graven, maar toen kwam een tweede aardverschuiving. Honderden huizen zijn verwoest.

In Afghanistan is de lente gekomen. Het regent flink en de sneeuw in de bergen smelt. Tegen al dat water zijn de bergflanken vaak niet bestand.

De afgelopen week zijn meer dan 100 mensen omgekomen door overstromingen in het noorden van Afghanistan. Duizenden mensen zijn hun woningen ontvlucht.