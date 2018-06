Tentoonstelling WOII trekt 100.000 bezoekers

De tentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen' in de Kunsthal in Rotterdam heeft tot nu toe 100.000 bezoekers getrokken. Dat meldde vrijdag het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De tentoonstelling, die nog tot en met 5 mei is geopend, is een initiatief van het Nationaal Comité.