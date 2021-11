Dode door grote woningbrand in Dongen

Ⓒ Jeroen Stuve

DONGEN - De woningbrand aan de Kardinaal van Rossumstraat in het Brabantse Dongen in de nacht van zaterdag op zondag heeft een slachtoffer geëist. In de woning is een lichaam aangetroffen. Of het gevonden lichaam van degene die is die eerder als vermist werd opgegeven, is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van de politie.