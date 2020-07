Brit (72) met 53 kilo harddrugs gepakt in verhuiswagen langs A27

De verdovende middelen werden in de verhuiswagen aangetroffen. Het gaat om 30 kilo heroïne, 20 kilo cocaïne en 3 kilo MDMA. De Brit is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die besloot dat de man veertien dagen langer vast moet zitten.

De verdachte komt uit Folkstone in Kent. Hij kon worden aangehouden wegens een tip vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hij had de drugs in Nederland opgehaald en wilde ze later op de Britse markt brengen, vermoedt het Openbaar Ministerie.

In het Verenigd Koninkrijk werden twee mannen door de Britse politie opgepakt.