Maaltijdsalade of pot appelmoes: ministeries druk met vraag wat groente is

Dat is de eerste stap die moet leiden tot het invoeren van de fiscale vitaminestimulans. Staatssecretarissen Marnix van Rij (Financiën) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en hun ambtenaren gaan proberen die knoop te ontwarren. Want zo makkelijk is het niet om te definiëren wat er onder groente en fruit valt, benadrukte premier Mark Rutte dinsdag in de Eerste Kamer. Hij noemt het ’een ingewikkeld vraagstuk’ dat ’in de praktijk heel lastig’ is.

„Is bijvoorbeeld een potje pastasaus groente of niet”, haalt hij als voorbeeld aan. Een woordvoerder van Van Ooijen noemt kant-en-klare salades, waar veel groente in zit, maar vaak ook vlees en vis. Hij vertelt dat ambtenaren van de ministeries op dit moment ’goed nadenken over wat een goed werkbare en effectieve afbakening kan zijn’. Of in de woorden van Rutte: „Staatssecretaris Van Rij is al die potjes pastasaus nu samen met Maarten van Ooijen aan het opendraaien.”

Grensgevallen

Fiscalist Michiel Spanjers legt uit waarom het probleem van de afbakening zo belangrijk is. „Je zou denken: zo moeilijk is het niet. Met appels, bonen en peren is dat ook zo. Maar er is dan altijd een snijvlak met grensgevallen.” Dat gaat om de ’zogenoemde samengestelde producten’. Hij noemt in plaats van salades of pastasaus als voorbeeld appelmoes: „Je hebt appels, maar ook suiker en van alles. En dat zit in een potje bij elkaar.”

En die grensgevallen liggen bij de fiscus altijd gevoelig, zegt Spanjers: „Dat geeft discussie en daar is de Belastingdienst bang voor.” Het probleem van afbakening speelt wel vaker bij de fiscus, sust de fiscalist. „Maar soms wordt men, zeker als de discussie nieuw is, daar heel allergisch van.” En een extra btw-tarief maakt de handhaving voor de fiscus ook lastiger: „Als alles één tarief heeft, hoef je niks te controleren.”

De invoer van de nul procent btw op groente en fruit is tijdens de formatie op de lange termijn geschoven nadat de fiscus aan de coalitiepartijen had laten weten dat de ict-systemen het niet aankunnen. Dat werd door Rutte in de senaat ontkend, wat in de coalitie weer tot opgetrokken wenkbrauwen leidt. Ook ambtenaren van de Belastingdienst schetsten onlangs in de Tweede Kamer een nogal somber beeld van de btw-systemen, waarin ze naar eigen zeggen maar heel beperkt aanpassingen kunnen doen.