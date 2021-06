Vlaamse media: lichaam Jürgen Conings gevonden

Het lichaam werd in de struiken aangetroffen, niet ver van de coördinaten die de Maaseikse burgemeester aan de politie heeft doorgegeven. Tollenaere was aan een mountainbiketocht bezig en zat enkele meters achter de rest van de groep toen hij een opvallende geur waarnam.

Uit vrees dat het wel om een lichaam zou kunnen gaan, sloeg hij alarm. Volgens de eerste berichten zou Conings al drie weken geleden overleden zijn. Het gaat om een wanhoopsdaad. Daarmee komt een einde aan de zoektocht die al meer dan een maand duurt.

Marc van Ranst

De Belgische viroloog Marc van Ranst verbleef wegens bedreigingen van Conings in een safehouse. „Ik ben opgelucht voor mijn familie. Het dreigingsniveau zal ook lager zijn nu. Maar we mogen niet vergeten dat hij ook een gezin achterlaat. en voor hen zal dat heel moeilijk zijn. Ik wil hen daarom ook mijn medeleven betuigen”, zegt Van Ranst tegen Nieuwsblad.

Wanneer de viroloog zijn onderduikadres mag verlaten is nog niet duidelijk. „Ik neem aan dat het vandaag of morgen zal zijn. Veel zullen we vandaag dus ook nog niet doen, het is wel mijn verjaardag vandaag, maar vieren zal misschien hier nog moeten”, denkt hij.