Dode man gevonden in wielkast van KLM-toestel

Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee. De marechaussee denkt niet aan een misdrijf. De man zat verstopt in de wielkast van een vliegtuig dat vanuit Nigeria via Canada naar Schiphol was gevlogen.. ,,Het onderzoek is nog gaande en we proberen de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zodat de familie ingelicht kan worden”, aldus de woordvoerder. Ook wordt gekeken hoe de man aan boord kon klimmen.

Volgens de woordvoerder komt het ongeveer eenn keer per jaar voor dat ze in Nederland een verstekeling aantreffen in een vliegtuig. ,,De laatste keer was een jaar geleden bij een vlucht van Londen naar Maastricht. Mensen doen dit alleen als ze echt wanhopig zijn, want de kans dat je dit overleeft is nihil.”

Een woordvoerder van KLM laat weten dat het lichaam werd ontdekt bij een check van het onderhoudsteam in de hangar.