Klaar voor de start

Het traditionele onderhoud van een dieselmotor bestaat uit een zestal onderdelen. De olie vervangen, een nieuw oliefilter plaatsen, brandstoffilter vervangen, koelwaterpomp controleren, een nieuwe impeller plaatsen, een nieuwe V-snaar monteren en de transmissieolie vervangen. Daarnaast is het nodig dat bepaalde onderdelen worden gecontroleerd en bewegende delen worden gesmeerd. Zo moeten de anodes, de slangen en de schroef altijd goed worden bekeken en kan het nodig zijn om de bedieningskabels van gas, keerkoppeling en besturing te controleren en te smeren.

Geld besparen

Bij een doorsnee sloepmotor kost een algemene servicebeurt tussen de 150 en 500 euro. De prijs is afhankelijk van de bereikbaarheid van de onderdelen, de kwaliteit van de vervangingsmaterialen en de afstand die de monteur tot de boot moet afleggen. Het is verstandig om vooraf duidelijke informatie in te winnen over de prijs.

Regelmatig komt het voor dat bootbezitters zich een hoedje schrikken omdat de prijs van motoronderhoud een veelvoud is van wat ze op grond van hun ervaringen met de auto verwachten. Bedenk dat onderhoud in het drukke voorjaar duurder is dan in het winterseizoen. Zelf doen kan in veel gevallen aardig wat geld schelen. Bespaar echter niet op de kwaliteit van onderdelen of olie. Goede onderdelen zijn maatvast en betrouwbaar, goede olie neemt vuil beter op en rekent af met water in de smering. En dat verlengt de levensduur en betrouwbaarheid van motoren enorm.

Olie vervangen

Ga bij het vervangen van de olie voorzichtig te werk en zorg ervoor geen olie te morsen. Laat de motor eerst minmaal vijf minuten lopen en tap de olie af of zuig deze uit. Controleer voor het vullen met nieuwe olie of de aftapplug goed afsluit. Vul exact de hoeveelheid olie bij die door de fabrikant wordt opgegeven. Start na het vullen de motor en laat deze 1 minuut lopen. Controleer op lekkages en controleer het oliepeil pas na vijf minuten.

Het losmaken van een oliefilter kan gemakkelijk met speciaal gereedschap, dat voor een paar euro verkrijgbaar is. Controleer de aansluiting met het motorblok en smeer de rand van het nieuwe filter met olie in. Draai het filter stevig, maar met de hand vast.

Noodzaak

Met de huidige kwaliteit van de brandstof is het schoonmaken en regelmatig vervangen van het brandstoffilter een absolute noodzaak. Monteer het brandstoffilter altijd met een kleine hoeveelheid brandstof en vet daar ook de pakking mee in. Zet het contact ongeveer 10 seconden aan of voer de brandstof handmatig op om eventuele lekkages op te sporen.

Koelwaterpomp

Voor het onderhoud aan de koelwaterpomp is het van belang eerst de afsluiter dicht te zetten. Verwijder het deksel en de pakking en haal de impeller met twee schroevendraaiers van de as. Controleer het rubber van de impeller goed op scheurtjes of andere defecten.

Daarna is het tijd om de impeller weer te monteren. Met een beetje zeepsop en een klein stukje garen om de schoepen bij elkaar te binden, is de impeller gemakkelijker in de behuizing te krijgen. Let wel op dat de schoepen in de richting van de motor meedraaien. Plaats een nieuwe pakking. Vergeet niet de afsluiter te openen en controleer alles op lekkages. Als de motor loopt, moet er regelmatig water uit de uitlaat komen.

Op spanning

Voor de vervanging van de V-snaar is het verstandig eerst de accu los te koppelen. Daarna kunnen de stelbouten van de dynamo worden losgemaakt zodat deze kan worden bewogen en de snaar afgenomen. Controleer of er geen bramen aan de poelies zijn en maak alles grondig schoon.

Leg dan de nieuwe snaar om de waterpomp en vervolgens om de dynamo.Breng de snaar met een schroevendraaier tussen blok en dynamo op spanning. In het midden van de snaar moet deze 10-15 mm kunnen worden ingedrukt. Draai als de spanning goed is de stelmoeren van de dynamo stevig vast.

Het vervangen van de keerkoppelingolie is niet elk jaar noodzakelijk. Er gaat meestal maar een kleine hoeveelheid olie in, minder dan een liter, maar dat is wel speciale ATF-olie. Deze moet, net als de motorolie, naar een milieustraat worden afgevoerd.