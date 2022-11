’Gevangenis bezorgt geen brieven Mohammed B. en Gökmen T. bij Taghi’

Zo mag Taghi een brief die hij eind oktober wilde sturen aan Mohammed B., die levenslang vastzit voor de moord op Theo van Gogh in 2004, niet verzenden van de EBI-directeur. Dat blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over een klacht die Taghi heeft ingediend.

Twee brieven die gericht waren aan Taghi zijn niet bij hem bezorgd in de gevangenis, zo valt in de uitspraak te lezen: „De uitreiking van twee ingekomen poststukken, afkomstig van twee levenslang gestrafte gedetineerden, is geweigerd.” „Bronnen bevestigen dat het hier gaat om brieven van Mohammed B. en Gökmen T., die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de tramaanslag in Utrecht in 2019”, zo meldt EenVandaag.