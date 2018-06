Nieuwe skategame voor Tony Hawk

In Tony Hawk’s Shred Session vegen spelers met een vinger over het scherm van smartphone of tablet om zo al skatend tricks en combo’s te doen en van het ene level naar het andere door te stoten als een echte prof. Door intuïtieve touchscreenbediening moeten de tricks straks voor iedereen haalbaar zijn, terwijl ook de meer ervaren liefhebbers van Tony Hawks-games genoeg uitdagingen vinden om hun kunsten uit te breiden en aan te scherpen.

“Ik vind het fantastisch dat Activision mijn ideeën deelt voor een skateboard game op mobiel,” zegt Tony Hawk. “Het is altijd spannend om je te verder te ontwikkelen met de komst van nieuwe technologieën en Shred Session is weer iets geheel nieuws.”