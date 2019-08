Patiëntjes glimlachend plankgas: onvergetelijke circuitdag voor zieke Naomi

Naomi (12) is aan het herstellen van leukemie en brengt met haar vader Marko, moedern Mirjam, zus Sanne (lang donker haar) en broertje Mels een leuke dag door op het circuit. Ⓒ Jos Schuurman

ASSEN - Even geen spannende uitslag afwachten, niet malen over ’wat als’ of de zoveelste ziektebehandeling ondergaan. Maar wel een grotendeels zorgvrij dagje op het racecircuit voor honderden kankerpatiëntjes en hun families. „Want het is niet alleen de zieke jongere die lijdt. Zoiets trekt een zware wissel op het héle gezin”, aldus organisatievoorzitter Patrick Boxem van Against Cancer.