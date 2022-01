’Complotprofessor’ Andringa alsnog geschorst door universiteit Groningen

Dit maakt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vrijdag bekend, nadat een artikel verscheen in Ukrant over de lessen van Andringa. Hij zou eerstejaars onderwezen hebben in complottheorieën over vaccinaties, de 9/11-aanslagen en seksfeesten met kinderen. Aanvankelijk zei decaan Hanny Elzinga dat Andringa les mocht blijven geven in andere vakken op het University College. Op die beslissing is de universiteit nu teruggekomen.

Reactie van de universiteit

„Naar aanleiding van de situatie die is ontstaan rondom het vak Systems View on Life bij University College Groningen, is besloten een onafhankelijk vervolgonderzoek in te stellen naar de gang van zaken”, schrijft de RUG op haar website.

„Vastgesteld is dat door deze onrust de betrokken docent, Tjeerd Andringa, geen onderwijs kan geven zoals beide partijen dat willen. Daarom is besloten dat hij lopende het onderzoek en in afwachting van de uitkomst daarvan geen onderwijs zal verzorgen aan UCG.”