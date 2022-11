Nederland haalt bakzeil in Europa met plan Armeense en Oeigoerse genocide te erkennen

In het coalitieakkoord hebben VVD, D66, CDA en CU afgesproken om ’samen met een representatief aantal gelijkgestemde EU-lidstaten de erkenning van genocides’ te bekijken. Het Nederlandse kabinet wil nog altijd niet spreken van genocide: Hoekstra heeft het over ’de verschrikkelijke gebeurtenissen in Armenië’ en ’de situatie van de Oeigoeren’ in China.

De afgelopen tijd heeft Nederland aan andere EU-landen gevraagd of zij samen willen optrekken. Maar volgens Hoekstra is er ’nauwelijks interesse’. Slechts één EU-land is ’voorzichtig positief’ over een gesprek. ’De overige landen reageerden onverbindend of met (enige) terughoudendheid’, schrijft de CDA-minister aan de Kamer. De meeste landen verwijzen naar ’de gevoeligheden en interne politieke overwegingen die in hun land een rol spelen bij het erkennen van genocide’.

Veel regeringen zijn – net als de Nederlandse – bang om Turkije voor het hoofd te stoten door te spreken van ’Armeense genocide’. Het kabinet wil de Turken te vriend houden vanwege migratiedeals, economische belangen en hun NAVO-lidmaatschap. Tussen 1915 en 1917 werden honderdduizenden christelijke Armeniërs vermoord door Turken.

Compromis

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet de genocide erkent, maar dat is nog niet gebeurd. Coalitiepartijen CU en CDA zijn voorstander, terwijl VVD en D66 op de rem trappen. Daarom is in het coalitieakkoord een compromis gesloten. Maar een zoektocht naar Europese medestanders is dus mislukt. CU-Kamerlid Don Ceder wil van Hoekstra weten wat het kabinet nu gaat doen, zo laat hij woensdag weten.

Ook de onderdrukking van Oeigoeren – een Turkssprekende moslimminderheid in China – wil het kabinet geen genocide noemen. Zo’n uitspraak zou de toorn van China kunnen wekken.