Frankrijk verlengt lockdown tot na 15 april

De president zal volgens Franse media ook uitleg geven over met name onduidelijke of omstreden maatregelen die op stapel zouden staan, zoals het verplicht dragen van gezichtsmaskers en het gebruik van data van smartphones om coronapatiënten te traceren.

Macron hield eerder op 12 en 16 maart televisietoespraken over de coronamaatregelen. „Regelmatig zal ik u toespreken”, beloofde hij in zijn tweede toespraak, na de aankondiging van strenge bewegingsbeperkingen in Frankrijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Eerder was er sprake van dat hij donderdagavond de natie zou toespreken. Het land heeft al meer dan 10.000 sterfgevallen geteld als gevolg van het nieuwe coronavirus.