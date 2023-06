Premium Het beste van De Telegraaf

Scala aan maatregelen moet criminelen dwarsbomen Na Rotterdam nu ook Zeeuwse haven in trek als smokkelroute: is er sprake van een waterbedeffect?

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Niet alleen de inkomende schepen worden gecontroleerd, ook vertrekkende schepen. Ⓒ Rias Immink

Een uitgebreid cameranetwerk, biometrische toegangspoorten, een controleloods, betere hekwerken en drones moeten in de haven van Vlissingen worden ingezet om drugscriminelen de voet dwars te zetten. De maatregelen zijn nodig omdat de Zeeuwse haven sinds een paar jaar meer in trek is als smokkelroute voor cocaïne.