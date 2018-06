Wachten op wereldvrede

"Het zou allemaal wel meevallen als niet een allesvernietigende verwoesting het eindresultaat zou zijn. Het is niet te bevatten dat hele volksstammen zich naar andere gebieden moeten verplaatsen om het er levend van af te brengen.

De grote mogendheden spelen met vuur. Er hoeft slechts één iemand op een bepaalde knop te drukken en de hele wereld staat in vuur en vlam.

Is het nu zo moeilijk om op deze wereldbol vreedzaam naast elkaar te kunnen leven?

Respect voor elkaars denkwijze, respect voor de landsgrenzen van iedere natie, in vrijheid handel drijven, elkaars economie hiermee stimuleren enzovoorts.

Het zal wel een utopie zijn, maar misschien wordt nog eens een wereldleider zo helder van geest dat het toch nog te realiseren is. Ik wacht met spanning op deze dag."

Wat denkt u, is vrede op aarde een utopie of iets dat we wel degelijk ooit nog mee zullen maken? U kunt hieronder op deze brief reageren.