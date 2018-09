Man vermoordt vrouw om idiote reden

Al-Khatib werd na de moord gespot in de kleren van zijn vrouw. In een koffer droeg hij haar stoffelijk overschot, meldde The Mirror donderdag.

Vermoedelijk hebben haar man en zijn beide broers haar lichaam naar een graafschap ten noorden van Manchester gebracht en Alayed daar ergens begraven. Waar precies, is nog onduidelijk.

Mishandeld

Volgens het Britse Openbaar Ministerie heeft Al-Khatib zijn vrouw jarenlang mishandeld. Op een bepaald moment kon zij dit niet langer verdragen, waarop ze haar man verliet.

Ze vreesde al die tijd voor haar leven en hoewel ze haar toevlucht zocht bij de politie - omdat ze bang was dat Al-Khatib haar zou vermoorden - sloeg alsnog het noodlot toe.

Binnenkort volgt de uitspraak van de rechter.