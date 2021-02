Beperkt prikken en testen door verwacht noodweer

Zo gaan zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht vanwege de verwachte barre omstandigheden. Alleen de locaties bij Ahoy en het vliegveld van Rotterdam blijven open. Die laatste is dan ook de enige plek in de regio waar gevaccineerd gaat worden. Mensen met een afspraak voor een andere locatie, moeten een nieuw moment inplannen. De wegen naar Ahoy en het vliegveld worden extra goed schoongemaakt.

Maar ook in Den Haag heeft het winterse weer zijn weerslag. ,,We gaan zaterdag bepalen wat er met de testlocaties gaat gebeuren”, vertelt een woordvoerster van GGD Haaglanden. ,,Maar de vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag is zondag beperkt open.” Normaal zou er van 8 tot 8 worden geprikt. ,,En nu van 9 tot 5. De mensen die de afspraak vroeger of later hadden, worden gebeld voor een nieuw moment.”

Maar in Den Haag speelt ook iets anders. Een 88-jarige vrouw uit Zoetermeer, bekend bij deze krant, had een afspraak voor zondagmiddag maar wilde het winterse weer niet afwachten. ,,Ik ben op vrijdagmorgen langsgegaan”, vertelt ze. ,,En het was heel rustig en ik kon gelijk gaan zitten.” Toen haar gegevens niet in het systeem gevonden konden worden, vertelde ze twee dagen eerder te zijn gekomen vanwege de sneeuwverwachting. ,,Ik ben toen alsnog geprikt, twee dagen eerder.”

’Niet de bedoeling’

De woordvoerster van de GGD laat weten dat dit ‘eigenlijk niet de bedoeling is’. ,,Het is belangrijk dat mensen niet te vroeg komen. Dan kunnen er opstoppingen ontstaan. Geen half uur te vroeg, maar dus ook geen twee dagen.”

Toch zou het incidenteel kunnen dat mensen die zich dagen te vroeg melden, toch hun prik mee krijgen. ,,Het kan zijn dat ze erop anticiperen in de vaccinatiestraten en ze daar, als er een plekje is vrijgekomen, de prik alvast weggeven aan een ander die er recht op heeft.”

Volgens GGD GHOR - die nog niet kon reageren op het geval van de 88-jarige Zoetermeerse in Den Haag - wordt er door medewerkers ‘alles op alles’ gezet om de locaties bereikbaar te houden tijdens het verwachte winterweer. Mensen hoeven niet buiten te wachten, wordt benadrukt.

Er worden heaters geregeld, er wordt sneeuw geruimd en gestrooid en mensen die het niet aandurven mogen het afsprakennummer bellen om hun afspraak te verzetten. Op zo’n manier moeten de meeste locaties open kunnen blijven, al kan dat wel veranderen. ,,Mocht er code rood komen, wordt het misschien een ander verhaal.”