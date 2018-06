Opstelten speelt voor crimineel

Daarna zal de bewindsman een scala van acties aankondigen om ladingdieven het vuur aan de schenen te leggen. Samen met verzekeraars, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO wordt een offensief gestart, waarbij ondernemers zelf ook preventieve maatregelen moeten nemen om het criminelen moeilijk te maken.

Schade

De schade als gevolg van ladingdiefstal ligt op circa 350 miljoen euro per jaar. Het aantal aangiften van ladingdiefstal, waaronder ook pogingen tot diefstal, steeg vorig naar van 287 in 2012 naar 432. En daar zitten de diefstallen in het buitenland nog niet bij.

Het grootste deel van de diefstallen wordt gepleegd door zogeheten zeilsnijders: criminelen die het afdekzeil kapotsnijden waardoor ze de lading kunnen zien en - als die waardevol is - wegroven. Het gemiddelde schadebedrag bij zo’n diefstal is meer dan 100.000 euro en daar moet de bedrijfs- en vervolgschade voor transportbedrijven nog bij worden opgeteld.

„Je moet van andermans spullen afblijven. Punt uit. Het maakt mij boos te zien dat hardwerkende ondernemers getroffen worden door deze brutale vorm van criminaliteit. Als chauffeur hoor je je in de cabine veilig te voelen. Je moet met vertrouwen kunnen vertrekken met de gedachte dat jij en je vracht heelhuids en veilig op de plaats van bestemming arriveren”, zegt Opstelten.

Speciale website

„Want de impact is groot als je beroofd wordt. De psychische schade die chauffeurs en betrokkenen oplopen na zo’n schokkende ervaring is niet gering”, stelt de minister die vandaag onder meer een speciale website voor chauffeurs lanceert. Daarop kunnen ze zichzelf kunnen testen hoeveel zij al weten over het voorkomen van ladingdiefstal. Ook krijgen ze tips hoe rovers te weren.

„Ik hoop dat alle initiatieven leiden tot een forse, liefst spectaculaire, daling van de transportcriminaliteit”, meent Opstelten. „Ik draag de transportsector een warm hart toe. Ook vanuit economisch oogpunt, want als we niet zo’n goed ontwikkelde sector zouden hebben, was Nederland heel wat minder welvarend.”