Weduwe Tob Cohen wil aanklacht van tafel

De weduwe van Tob Cohen, de Nederlandse zakenman die in Kenia dood werd gevonden in een opslagtank in zijn achtertuin, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Keniaanse overheid omdat ze wil dat de zaak tegen haar wordt geseponeerd, zo melden media in het Afrikaanse land.