Bende steelt 100 duiven inclusief topduif Luna: ’In één klap is al ons werk weg’

Door Robert Jan Speerstra Kopieer naar clipboard

Bij de broers Elco (links) en Ydo Homma in Steggerda zijn honderd duiven gestolen. Die hebben een waarde van ongeveer 400.000 euro. In de hokken van de broers zijn alleen nog mannetjes over. Ⓒ Niels de Vries

Steggerda - Exact honderd postduiven missen Elco (27) en Ydo (30) Homma. Gestolen door een criminele bende. „In één klap is al ons werk weg.” Ze zijn er kapot van, nog steeds. Bij de gebroeders Homma, duivenfokkers in Steggerda, werden maandagochtend in alle vroegte honderd postduiven uit de hokken gehaald. De dieren zijn samen ongeveer 400.000 euro waard, schat Elco. Alleen topduif Luna is al goed voor een kleine 150.000 euro.