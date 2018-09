Senna Special: Racen tegen zichzelf

Monaco 1988

Tijdens de Grand Prix van Monaco racete Ayrton Senna eigenlijk alleen tegen zichzelf. Het begon al met de kwalificaties. Alain Prost reed met Senna voor McLaren-Honda, het sterkste team tijdens het raceweekend. Prost stond bekend als de grote expert van Monaco, maar Senna wist hem voor te blijven en kwalificeerde zich uiteindelijk op pole position, ruim 1,4 seconden sneller dan zijn teamgenoot. Senna’s tijd scheelde zelfs 2,7 seconden met die van nummer 3, Gerhard Berger.

Lap 67

Ook tijdens de race was de Senna onnavolgbaar met alsmaar snellere rondetijden. De rest van het veld leek niet te bestaan, terwijl de Braziliaan reed alsof de duivel hem op de hielen zat. In ronde nummer 67 lag hij zelfs 55 seconden voor op de nummer twee, Prost. Toen kreeg Senna vanuit de pitbox de oproep of hij ‘t iets rustiger aan wilde doen. Opeens was zijn concentratie verdwenen en klapte hij op de muur, net voor de bekende tunnel van het stratencircuit. Senna lag uit de race, waardoor Alain Prost uiteindelijk won.

