Samen eten voor vrijheid

In restaurants, parken, huiskamers, op pleinen en podia: met ruim 75Vrijheidsmaaltijden wordt door heel Amsterdam Bevrijdingsdag smakelijk gevierd.

Op alle tafels ligt het Vrijheidsbrood, speciaal voor 5 mei ontworpen door Eetontwerper Marije Vogelzang. De langste tafel staat aan de noordelijke IJ-oever, van de pont tot het EYE Filmmuseum.

In vijf stadsdelen organiseert het eetcollectief Bite Me samen met lokale partners en buurtbewoners grote StraatDiners. Verder zijn er maaltijden met rondleidingen in het Stedelijk en Cobra museum, met lezingen in de UvA en VU, of met oorlogsverhalen van bedrijven als de Heineken Brouwerij, Waternet en Amsterdam Food Centre.

Aardbeien voor Anne

Een vrolijke 'noot' is er 5 mei ook bij het Anne Frank Huis. Hier krijgen bezoekers net als vorig jaar aardbeien uitgedeeld terwijl ze in de rij staan. Anne kreeg namelijk 'de bibberatie van opwinding' toen ze 8 juli 1944 kistjes aardbeien kregen van de helpers van het Achterhuis.

Kijk op de website www.4en5meiamsterdam.nl of gebruik de speciale app voor alle vrijheidsmaaltijden en reserveringen.