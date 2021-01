LIVE | 19-jarigen voor de rechter na extremistische uitlatingen en bedreigingen

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 14.30 uur aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

Ook de 19-jarige uit Zwijndrecht zou onder de naam ’Feuerjugend’ opruiende berichten hebben geplaatst op Telegram. Het zou gaan om teksten als „Kill all non white, niggers, everywhere (...)” en „Exterminate their race (...) all homo’s schould get beatings.”

De Amsterdammer zou onder meer hebben opgeroepen tot een aanslag op premier Mark Rutte. Zo plaatste hij de tekst „The prime minister. He rides on a bike to work...no protection.” Ook zou hij een video hebben gedeeld waarin een een Neonazie een zwart persoon trapt.