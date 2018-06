Visser vindt raket in regenwoud Brazilië

Op de raket staan de logos van de Britse en Europese Ruimtevaartorganisaties.

In eerste instantie geloofde de politie Manoel Alves (73) toen hij vertelde wat hij had gevonden. De raket werd 25 juli 2013 gelanceerd vanaf Frans-Guyana, aan de noordkust van Zuid-Amerika.

Volgens een woordvoerder van de Britse Ruimtevaartorganisatie landde de raket vermoedelijk in de Atlantische Oceaan en is het aangespoeld in Brazilië.

Nederlander zag raket in Costa Rica

Een lezer van De Telegraaf stuurde naar aanleiding van dit bericht foto's die hij in feburari maakte tijdens zijn vakantie in Costa Rica. Hij fotografeerde delen van een raket, die verdacht veel lijken op de delen die zijn gevonden in Brazilië. Volgens Peter Kuijpers vond de eigenaar van Turtle Beach Lodge, aan de rand van het oerwoud van Turtuguero, deze delen nadat ze aanspoelden op het onherbergzame strand. Hoewel de fotograaf eerst dacht dat het nep was, zag hij de bedrading en stukjes instrumenten nog aan de binnenkant zitten.