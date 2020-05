Slachtoffer van zware mishandeling in pand beschermd wonen overleden

Het slachtoffer werd in de nacht bewusteloos aangetroffen. Hij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis overgebracht, waar hij in de loop van vrijdag is overleden aan zijn verwondingen.

De beide verdachten van 53 en 56 jaar oud zitten vast voor verhoor. Volgens een woordvoerder van de organisatie HVO-Querido zijn zowel het slachtoffer als de aangehouden mannen bewoners van de woonvoorziening. De woordvoerder spreekt van een verdrietig incident. "We vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is, ook voor de nabestaanden."