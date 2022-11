Biden: Twitter verspreidt leugens over heel de wereld

„Hier zijn we allemaal bezorgd over momenteel: Elon Musk schaft een bedrijf aan dat over heel de wereld leugens verspreidt”, sprak Biden. „Er zijn geen redacteuren meer in Amerika. Hoe moeten we van jongeren verwachten dat ze begrijpen wat er op het spel staat?”

Na zijn recente overname van Twitter heeft Musk beloofd de vrijheid van meningsuiting te herstellen op het platform. Tegelijkertijd stelt hij dat haatdragende taal er geen vrije baan krijgt. Veel van ’s werelds grootste merken hebben hun advertenties via Twitter tijdelijk stopgezet, afgeschrikt door de minachting van Musk voor contentbeperkingen.

Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukte eerder op vrijdag dat Biden het noodzakelijk acht om haatzaaiende taal en desinformatie terug te dringen. „Dat geldt voor Twitter, Facebook en alle andere sociale media waar gebruikers desinformatie kunnen verspreiden”, aldus woordvoerster Karine Jean-Pierre.