Man steelt varkenshaas maar is niet tevreden: ’Smaakte nergens naar’

Uiteindelijk is de actie van de man slechter afgelopen dan de week celstraf die hem te wachten staat. Bij zijn arrestatie werd zijn voordeur ingetrapt, omdat er niet werd opengedaan. „Ik heb een hele hoop schade, de buren stonden buiten. Ik durf haast niet meer buiten te komen en ik zit nog met een kapotte deur”, zo vertelde de man deze week in de rechtbank.

De week celstraf die de rechter oplegde, vond hij dan ook teveel. „Ik vind dat ik best veel gestraft ben.” Of hij in hoger beroep gaat, wist de man nog niet, zo meldt de Leeuwarder Courant.